Ученые прокомментировали слухи о распространении Эболы в Европе

Вирус Эбола передается через прямой контакт с биологическими жидкостями зараженного человека или животного, поэтому стремительного распространения инфекции по всему миру, как это было с COVID-19, не будет, заявили НСН российские вирусологи Сергей Нетесов и Владислав Жемчугов.

Носители вируса Эбола из Африки в течение 30 дней могут оказаться в крупнейших авиахабах Европы и Азии, показало математическое моделирование японских ученых. Риски проникновения инфекции в Бельгию, Францию, ОАЭ и Турцию достигают 90%. Согласно другим расчетам, более половины инфицированных пассажиров международных рейсов из Конго и Уганды, где продолжается вспышка лихорадки, невозможно обнаружить на пунктах контроля из-за отсутствия симптомов. Вероятность завоза патогена в Россию оценивается как невысокая.

Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что вероятность заражения вирусом Эбола в Европе или Турции близка к нулю.

«Звучит как журналистская выдумка. Вспышек, вызванных вирусом Эбола, было уже не один десяток за всю историю после его открытия в 1970-х годах. Были исключительно редкие случаи, когда инфицированный человек случайно попадал в западные страны, но за этим ничего далее как правило не следовало, потому что вирус передается только через кровяные или половые контакты. Так что у него не будет судьбы коронавируса или вируса гриппа, которые передаются респираторно. Если и будет вспышка, то крайне небольшая, а скорее всего единичный случай. Например, кто-то встретился в аэропорту с больным или зараженным человеком и разделил с ним инъекцию наркотиков одним шприцом или имел с ним половой контакт. Если не попадать в такие ситуации, то вероятность заражения вирусом Эбола вне Африки практически нулевая», - пояснил Нетесов.

Если есть подозрение на заражение Эболой, то точный диагноз можно будет поставить, только сдав соответствующие анализы.

«Признаками инфекционного заболевания являются повышение температуры, лихорадка, рвота и ломота во всем теле. Но это признаки сотни разных заболеваний. Поэтому не надо судить по симптомам, сами вы ничего не определите. Если есть подозрение, то нужно обратиться к врачу и срочно сдать кровь или мазок на анализ. Без этого диагноз почти наверняка будет ошибочным», - подчеркнул вирусолог.

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал НСН, что моделирование распространения инфекции не учитывает меры, созданные для ее предотвращения.

«Компьютерные расчеты не всегда совпадают с реальностью, они определяют только вероятность того, что может случиться. Мы не знаем, учитывают ли японские специалисты мероприятия, которые противодействуют распространению инфекции», - отметил ученый.

Из России нет массовых туристических маршрутов в регион, где произошла вспышка Эболы, но вероятность завоза инфекции все равно существует, сказал ранее в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.