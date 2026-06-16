Пациентке удалили восьмикилограммовую опухоль

В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины прооперировали пациентку с 40-сантиметровой опухолью в брюшной полости. Ее обнаружили случайно — ни боли, ни дискомфорта 35-летняя женщина не ощущала, сообщили в минздраве области.

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«Пациентку смущало, что после недавних родов живот так и не уменьшился в размерах, — пояснили в ведомстве. — Она прошла обследование и с помощью УЗИ и компьютерной томографии врачи обнаружили новообразование, уже достигшее гигантских размеров".

По словам оперирующего хирурга, заместителя главврача Ивана Гавришкина, на ранних стадиях практически все опухоли, в том числе и злокачественные, не вызывают боли. Она появляется позднее, когда те прорастают в другие органы. По этой причине опухоли, расположенные в брюшной полости, часто обнаруживаются не сразу.

У женщины разросшаяся опухоль начала сдвигать органы в левую сторону. Гистологическое заключение показало липосаркому — злокачественное новообразование, произраставшее из жировой ткани.