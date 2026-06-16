Инфекционист объяснил, чем опасно попадание ржавой воды на кожу и в рот

Мытье тела в ржавой воде может привести к обострению дерматита и экземы. При чистке зубов такая вода увеличивает риск повреждения эмали и создает условия для проникновения бактериальных биопленок из старых труб в ротовую полость. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор медицинский наук Владимир Неронов, врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

© globallookpress

Врач объяснил, что коричневый оттенок воды — это взвесь оксидов и гидроксидов железа, образующихся при коррозии металлических труб. Превышение концентрации общего железа меняет органолептические свойства воды, но не всегда означает прямую токсическую угрозу.

«Железо в форме нерастворимых частиц практически не проникает через интактный эпидермис, поэтому системной интоксикации при однократном контакте не возникнет. Однако есть нюансы: взвесь ржавчины нарушает липидную мантию кожи, усиливает трансэпидермальную потерю влаги, что провоцирует сухость, шелушение, зуд», — предупреждает эксперт.

По словам Неронова, ржавая вода особенно опасна для людей с атопическим дерматитом и экземой. Аэрозоль душа с частицами ржавчины также может раздражать конъюнктиву (покраснение, жжение) и верхние дыхательные пути, особенно при астме или хроническом риносинусите.

Специалист также советует не использовать воду с ржавчиной для чистки зубов — частицы коррозии механически раздражают десны, могут оставлять микроцарапины на эмали.