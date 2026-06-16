Минздрав планирует включить в перечень СЗЛС больше сотни препаратов

Минздрав РФ планирует дополнить перечень стратегически значимых лекарств (СЗЛС) 149 препаратами. Среди них: альбумин человека, аминокислоты для парентерального питания, иммуноглобулин против клещевого энцефалита и вакцина от рака мочевого пузыря. Это следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

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Перечень стратегически значимых лекарственных средств — это список лекарств, которые необходимы для непрерывного обеспечения системы здравоохранения.

В частности, Минздрав внес в список растворы для перитонеального диализа (метод очищения крови при почечной недостаточности), анатоксин столбнячный и дифтерийный.

Помимо этого, внесены баклофен (для снижения мушечного тонуса при ДЦП, опухолях спинного мозга), бензобарбитал (для лечения эпилепсии), лидокаин, фактор роста эпидермальный (способствует заживлению кожи).

Всего было рассмотрено 194 препарата. Из них не приняли 45, 10 из них — потому, что они уже были включены в перечень СЗЛС.