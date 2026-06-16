Девять мифов об ЭКО, в которые многие продолжают верить

Экстракорпоральное оплодотворение применяют в мире почти полвека. За это время с его помощью родились миллионы детей. Но чем дольше существует процедура, тем больше вокруг нее слухов и домыслов.

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Кто-то говорит, что «дети из пробирки» постоянно болеют, другие уверены, что гормоны вызывают рак, третьи считают, что ЭКО делают только бездетным парам за сорок. Вместе с гинекологом-эндокринологом, врачом УЗИ и репродуктологом Торунововой Олесей давайте разбираться, где правда, а где выдумки, которые мешают людям сделать главный шаг.

Миф 1 — ЭКО гарантирует беременность с первой попытки

Ни один врач не даст 100% гарантии. Это медицинская процедура. Успех зависит от возраста женщины, состояния ее яичников, качества спермы партнера, особенностей эндометрия и даже образа жизни.

«В среднем беременность после первого цикла наступает у 30-45% пациенток до 35 лет. С каждым годом шанс снижается. Но это не значит, что попытка была напрасной. Врачи анализируют результат, корректируют протокол, и следующие циклы могут оказаться успешными», — говорит Олеся.

Миф 2 — ЭКО делают только тем, кто старше 35-40 лет

Возраст — одна из причин обращения в репродуктологическую клинику, но далеко не единственная. Бесплодие встречается и в 25 лет. Причины бывают разными: непроходимость маточных труб, эндометриоз, гормональные нарушения, плохие показатели спермы, отсутствие овуляции.

«Если пара не может зачать ребенка в течение года (или полугода, если женщине больше 35), врачи обязаны предложить обследование. И ЭКО может оказаться самым коротким путем к беременности независимо от возраста», — сообщает эксперт.

Миф 3 — гормональная стимуляция вызывает рак и ранний климакс

«Страх перед гормонами — один из самых сильных. В программе ЭКО используют препараты, которые заставляют яичники производить не 1-2 яйцеклетки, а 10-15. Но эти лекарства — аналоги собственных гормонов женщины, и они не накапливаются в организме. Крупные наблюдения за пациентками, которые прошли через ЭКО, не выявили повышенного риска рака молочной железы, яичников или матки», — комментирует репродуктолог.

Что касается ранней менопаузы: у каждой женщины при рождении заложено около 400 тысяч яйцеклеток. За всю жизнь созревает не более 400-500. Стимуляция забирает те клетки, которые в этом цикле все равно погибли бы. Резерв яйцеклеток не истощается, менопауза не наступает раньше срока.

Миф 4 — дети после ЭКО рождаются больными или бесплодными

Самый живучий и самый болезненный миф. Первая «девочка из пробирки» Луиза Браун родилась в 1978 году. Сегодня ей 47 лет, у нее двое детей, зачатых естественным путем. Никаких отличий по физическому, умственному или репродуктивному здоровью между детьми, зачатыми в пробирке и естественно, не существует.

«Риски, связанные с преждевременными родами и низкой массой тела, были высоки в прошлом, когда в матку переносили по 3-4 эмбриона. Сейчас переносят одного, и многоплодные беременности встречаются редко. Более того, именно ЭКО позволяет провести генетическое тестирование эмбрионов до переноса и отобрать те, у которых нет тяжелых наследственных болезней. Естественное зачатие такой возможности не дает», — отмечает Олеся.

Миф 5 — ЭКО всегда приводит к двойням и тройням

Раньше так и было. Чтобы повысить шансы, эмбриолологи переносили в матку сразу 2-3 эмбриона. Сегодня подход изменился. В большинстве клиник и стран практикуют перенос одного эмбриона, особенно у женщин до 35 лет с хорошим прогнозом.

«Качество культивирования выросло настолько, что один жизнеспособный эмбрион дает такую же вероятность беременности, как 2-3 раньше. Двойня после ЭКО сейчас случается либо если эмбрион самопроизвольно разделился (как при естественной беременности с однояйцевыми близнецами), либо если пара осознанно попросила перенести два эмбриона по медицинским показаниям», — говорит эксперт.

Миф 6 — ЭКО — это мучительно больно

В процедуре есть несколько этапов, и каждый по-своему переносится. Уколы гормонов делают тонкими иглами — большинство женщин сравнивают их с укусом комара. Пункцию яичников, то есть забор яйцеклеток, проводят под внутривенной седацией или кратковременным наркозом. Пациентка ничего не чувствует, просыпается через 15-20 минут, может ощущать легкое потягивание внизу живота, как при месячных. Перенос эмбриона в матку — это мягкий катетер, процедура занимает пару минут и напоминает обычный гинекологический осмотр. Самое неприятное во всем процессе — тревога и ожидание результата.

Миф 7 — беременность после ЭКО всегда тяжелая, роды только кесаревым сечением

Способ зачатия не определяет течение беременности.

«Осложнения возникают чаще из-за возраста матери, ее хронических заболеваний или многоплодия. Если женщина здорова, беременность после ЭКО протекает так же, как и обычная», — отмечает репродуктолог.

Что касается родов: кесарево сечение назначают по акушерским показаниям — неправильное положение плода, рубец на матке, узкий таз. Само по себе ЭКО не является показанием для операции. Женщины после экстракорпорального оплодотворения рожают самостоятельно, если нет других причин для кесарева.

Миф 8 — если с первого раза не получилось, то не получится никогда

Первый цикл ЭКО для многих пар — пробный. Врачи подбирают протокол, смотрят, как яичники отвечают на стимуляцию, как растут эмбрионы.

«Если беременность не наступила, это информация к размышлению. Специалисты меняют схему, добавляют дополнительные методы (например, ИКСИ — инъекцию сперматозоида прямо в яйцеклетку), корректируют подготовку эндометрия. Статистика говорит, что суммарный шанс после 2-3 циклов достигает 50-60% и выше. Многие пары рожают именно со второй или третьей попытки», — говорит Олеся

Миф 9 — при ЭКО можно заказать пол ребенка

Ни в России, ни в большинстве других стран выбрать пол будущего малыша по желанию родителей нельзя.

«Закон разрешает это только в одном случае: если есть наследственное заболевание, сцепленное с полом. Например, гемофилия передается через женскую линию, но болеют только мальчики. Тогда врачи специально отбирают эмбрионов женского пола», — сообщает эксперт.

В остальных ситуациях определение пола эмбриона до переноса считается неэтичным и запрещено.