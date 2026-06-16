Обрезанные мужчины массово «реставрируют крайнюю плоть»

В Сети набирает популярность движение мужчин, пытающихся восстановить крайнюю плоть после обрезания с помощью приборов для растяжения кожи. Подобные методы могут привести к серьезным осложнениям, включая инфекции, рубцевание тканей и нарушения кровообращения. Об этом предупредили врачи Кливлендской Клиники, экспертов цитирует издание Newscom.

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Сторонники так называемой «реставрации крайней плоти» активно обсуждают свой опыт на интернет-форумах и в социальных сетях. Некоторые из них утверждают, что хотят вернуть естественный внешний вид полового члена, другие считают обрезание, выполненное в младенчестве, нарушением права на телесную автономию.

Наиболее распространенный способ восстановления заключается в длительном механическом растяжении кожи с помощью специальных или самодельных приспособлений. По словам участников сообществ, процесс может занимать месяцы и даже годы. Некоторые также рассматривают косметические процедуры, хотя их эффективность остается спорной.

Специалисты предупреждают, что научных доказательств, подтверждающих возможность полноценного восстановления крайней плоти, крайне мало. Врачи отмечают, что самостоятельное использование растягивающих устройств может вызвать отеки, онемение, повреждение тканей и образование рубцов. Также существует риск формирования кожных перемычек между мошонкой и половым членом.

Интерес к подобным практикам растет на фоне снижения популярности обрезания. Если в середине XX века процедуре подвергалось большинство новорожденных мальчиков в ряде западных стран, то сегодня ее проводят значительно реже. Одной из причин стало усиление дискуссий о необходимости получения согласия на медицинские вмешательства, которые выполняются в младенческом возрасте.

Эксперты подчеркивают, что любые попытки изменить анатомию половых органов следует обсуждать с квалифицированными врачами. По их словам, методы, распространяемые в интернете, нередко связаны с высоким риском осложнений и не гарантируют желаемого результата.