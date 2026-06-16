Японский прогноз: вирус Эбола долетит до Европы через месяц с вероятностью 90%

Специалисты из Японии, проанализировав глобальную сеть авиаперевозок, пришли к тревожным выводам. Изучив маршруты из охваченных эпидемией Демократической Республики Конго и Уганды, ученые вычислили вероятность прибытия хотя бы одного носителя вируса в ту или иную страну в ближайший месяц.

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Согласно расчетам, при самом неблагоприятном сценарии зараженный может оказаться в Бельгии с вероятностью 92%, во Франции — 91%, в ОАЭ — 88%, в Турции — 86%. В исследовании были обработаны данные по 11 264 аэропортам, 569 741 маршруту и пассажиропотоку в 330 миллиона человек, пишут «Известия».

В научной работе, однако, подчеркивается, что сам по себе риск завоза инфекции в страну еще не означает неизбежного локального распространения болезни. Анализ «эффективного расстояния» позволил определить не только Бельгию, Францию, ЮАР, Кению и ОАЭ как ключевые хабы для мониторинга, но и по сути создал математическую базу для своевременного отслеживания глобальной ситуации. Пока неизвестно, какой именно штамм вируса угрожает Европе и каковы точные масштабы текущей вспышки в Центральной Африке, однако моделирование дает службам здравоохранения фору для подготовки.

По данным правительств ДРК и Уганды, в регионе, по состоянию на начало июня, было зарегистрировано уже около 500 случаев заражения вирусом Эбола с почти 100 летальными исходами. Текущая вспышка, начавшаяся еще весной 2025 года, стала одной из наиболее серьезных за последние годы. Японские ученые призывают международные аэропорты усилить санитарный контроль на рейсах из Африки, чтобы минимизировать угрозу, которую их же математическая модель признает крайне высокой.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в ЦАР в срочном порядке готовит списки на вывоз граждан. Вспышка болезни вынуждает власти к экстренным мерам, включая запрет полетов.