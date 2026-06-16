Мужчина рассказал девушке о сексуальных фантазиях и вызвал у нее приступ

Пользователь Reddit с ником Konda22 рассказал о крайне унизительной ситуации, в которой он оказался прямо перед половым актом. В ней мужчина оказался после того, как откровенно рассказал о заветном фетише.

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По словам мужчины, в тот день его избранница, с которой он встречался уже полгода, спросила, что нового он хотел бы попробовать в сексе.

«Я давно хотел помастурбировать женской грудью, но никогда никому этого не предлагал, потому что мне это казалось немного странным, ведь партнер не получит удовольствия от процесса. Но, будучи дураком, я был честен. В худшем случае она могла просто отказать, верно? Неверно: она начала хохотать. Так, будто услышала самую смешную шутку в своей жизни», — рассказал автор.

Мужчина незамедлительно пришел в ужас и почувствовал, что лицо его начинает краснеть от смущения. Он смутно помнит, что встал с постели и к чему-то прислонился. Гомерический хохот его возлюбленной набирал обороты. Немного придя в себя, он понял, что девушка уже не смеется, а странно хрипит.

«Черт. У нее приступ астмы. От смеха. Приступ астмы от смеха надо мной! Ей было настолько плохо, что она не смогла добраться до своей сумочки, поэтому я сам отыскал в ней ингалятор и вручил ей. Убедившись, что с ней все в порядке, я спешно собрался и уехал из ее квартиры. Больше мы никогда не виделись», — посетовал мужчина.

Ранее девственник отказался заниматься сексом со своей девушкой по неожиданной причине. У пары не было ни одного полового акта за 2,5 года.