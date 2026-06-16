Роспотребнадзор: в ДФО отмечен самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом в России зарегистрирован на Дальнем Востоке, при этом в целом заболеваемость стабильно продолжает падать. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

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"Динамика заболеваемости туберкулезом за предшествующий девятнадцатилетний период демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. <…> В 2025 году, по сравнению с предыдущим годом, во всех федеральных округах Российской Федерации отмечается снижение показателей заболеваемости активным туберкулезом. Наиболее высокая заболеваемость продолжает регистрироваться в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах: 41,37; 40,95 и 33,57 на 100 тыс. населения, соответственно", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что всего в 2025 году зарегистрировано 34 458 новых случаев заболевания, что на 12,46 % меньше по сравнению с 2024 годом. Показатель заболеваемости составил 23,58 случая на 100 тыс. населения, это в 1,9 раза ниже среднемноголетнего уровня (45,27). Лучшая положительная динамика в виде снижения на 18,0 %, по данным ведомства, достигнута в Приволжском федеральном округе. В лидирующем по наибольшему показателю заболеваемости Дальневосточном федеральном округе также продолжилось снижение - на 11,4 %.

При этом в семи субъектах наблюдается рост заболеваемости - Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, Камчатский край, Республика Алтай, г. Москва, Тамбовская область и Республика Карелия.

Причиной высокой заболеваемости в некоторых субъектах Роспотребнадзор называет сочетание таких факторов, как неблагоприятные климатические условия, способствующие развитию и прогрессированию заболевания, и удаленность населенных пунктов от медицинских организаций, оснащенных оборудованием для ранней диагностики туберкулеза.

В ведомстве также отметили, что в период с 2012 по 2020 год заболеваемость детей активным туберкулезом неуклонно снижалась, затем в период 2021-2023 годов регистрировалось ее увеличение и с 2024 года вновь возобновилось снижение заболеваемости в этой группе населения.