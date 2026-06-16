Роспотребнадзор оценил ситуацию по острым кишечным инфекциям

Ситуация по острым кишечным инфекциям в России стабильная и контролируемая, но риск заболеть ими летом возрастает. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«В Российской Федерации ситуация по острым кишечным инфекциям (ОКИ) стабильная и контролируемая. Заболеваемость находится на уровне среднемноголетних значений. При этом не стоит забывать, что в летний период риск заболеть кишечными инфекциями возрастает, поэтому соблюдение простых мер профилактики остается крайне важным для защиты своего здоровья», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что причинами заболеваний ОКИ чаще всего являются нарушения технологии приготовления блюд, неправильное хранение продуктов, несоблюдение сроков годности и пренебрежение личной гигиеной во время приготовления и употребления пищи.

Инкубационный период в среднем, по данным Роспотребнадзора, длится от 6 часов до 2 суток.

Для профилактики заболеваний Роспотребнадзор рекомендует пить только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи, фрукты, зелень, проводить достаточную термическую обработку мяса, птицы, яиц и рыбы, сырые продукты хранить отдельно от готовых и использовать для них разные ножи и разделочные доски, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли, в жилых помещениях регулярно мыть и дезинфицировать поверхности.

Также в ведомстве напомнили о важности соблюдения личной гигиены: необходимо мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после посещений туалета, прогулки, а также контакта с животными.