Ребенок впал в кому после употребления травяного чая

В Италии 12-дневный младенец был госпитализирован после приема травяного чая на основе вербены. У ребенка развилась тяжелая интоксикация, которая привела к дыхательной недостаточности и коме. О медицинском прецеденте рассказали сотрудники Больницы Санта-Мария-Нуова в комментарии изданию Today.

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Инцидент произошел в городе Реджо-Эмилия. Родители доставили новорожденного в отделение неотложной педиатрической помощи после того, как заметили тревожные симптомы: ребенок стал вялым, плохо реагировал на окружающих, отказывался от кормления и терял вес.

Состояние младенца быстро ухудшалось. Врачи были вынуждены перевести его в отделение интенсивной терапии, где ребенка интубировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первоначально специалисты исключили наиболее распространенные заболевания новорожденных, однако необычная клиническая картина заставила их искать другие причины. В ходе беседы с семьей выяснилось, что родители регулярно давали младенцу травяной настой из сушеной вербены, который традиционно используется как успокаивающее средство.

Токсикологическое обследование, проведенное при участии специализированных лабораторий и токсикологического центра Болоньи, выявило в организме ребенка тропановые алкалоиды — природные токсичные вещества, содержащиеся в некоторых растениях. Эти соединения способны угнетать работу нервной системы, вызывать нарушения дыхания и в тяжелых случаях приводить к коме.

Благодаря интенсивной терапии состояние младенца постепенно улучшилось. После лечения ребенка выписали домой без серьезных последствий для здоровья.

Директор отделения неонатологии Джанкарло Гаргано призвал родителей не давать младенцам травяные сборы, настои и другие средства без назначения врача.