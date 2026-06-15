Хирурги помогли двум пациенткам с редкими патологиями челюсти

Челюстно-лицевые хирурги ПИМУ вместе с доцентом кафедры детской челюстно-лицевой хирургии Российского университета медицины Романом Федотовым прооперировали двух девушек с редкими заболеваниями. Об этом рассказали в соцсетях Университетской клиники ПИМУ. Первой пациенткой стала 19-летняя девушка с двусторонним анкилозом ВНЧС, а также недоразвитыми верхней и нижней челюстями. Патология привела к тому, что ее рот открывался всего на пару миллиметров, а питаться можно было только жидкой пищей. Год назад московские врачи смогли заменить разрушенные суставы пациентки эндопротезами, однако челюсть сломалась при попытке замены дентального импланта в другой клинике.

Нижегородские хирурги вместе с московским специалистом удалили измененные костные ткани, которые образовались из-за неправильно сросшегося перелома. Дефект заменили трансплантатом из гребня подвздошной кости пациентки. В результате челюсть зафиксировали в правильном положении и сейчас ее целостность восстановлена. В случае, если костный блок приживется, девушке все же смогут установить дентальный имплант — на этом ее лечение успешно завершится.

Операцию также сделали 28-летней пациентке с генетически обусловленной аномалией прикуса. Она не могла откусывать пищу передними зубами и стеснялась своей улыбки. Сначала девушке установили брекеты, после чего провели сложную процедуру — верхнюю челюсть выдвинули вперед и отцентрировали, а нижнюю сместили назад. Теперь пациентка довольна своим прикусом и может спокойно кусать и жевать пищу.

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