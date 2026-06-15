Подмосковные врачи спасли ребенка, которого укусила гадюка. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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В Московский областной центр охраны материнства и детства экстренно доставили девочку после укуса змеи. При поступлении состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое: наблюдались спутанность сознания, выраженный отек кисти и сильная болезненность при осмотре.

Пациентку сразу госпитализировали в отделение реанимации, где ей ввели противозмеиную сыворотку, провели антигистаминную и дезинтоксикационную терапию, а также скорректировали водно-электролитный баланс.

Благодаря своевременно начатому лечению состояние девочки удалось стабилизировать. Болевой синдром постепенно уменьшился, а сознание полностью восстановилось. На четвертые сутки ребенка перевели в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения и лечения.

По оценке врачей, в настоящее время прогноз для пациентки остается благоприятным, уточняется в публикации.

В середине мая в Московской области двоих человек доставили в больницу после укусов змей. В Орехово-Зуеве змея укусила за палец 70-летнюю женщину, после чего ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один случай произошел в Егорьевске — там змея укусила шестилетнего мальчика.