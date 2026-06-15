Российские врачи смогли поставить на ноги пациента весом 170 кг

В Калининграде врачи БСМП более двух месяцев боролись за жизнь 70-летнего пациента с тяжёлой сердечной недостаточностью, осложнениями со стороны лёгких и почек. Об этом пишут в группе больницы во «ВКонтакте».

В январе 2026-го мужчину доставили в кардиологическое отделение в крайне тяжёлом состоянии. У калининградца диагностировали желудочное кровотечение, декомпенсированную сердечную недостаточность и ряд сопутствующих заболеваний. К моменту госпитализации пациент весил около 170 кг и уже почти не мог ходить. Значительная часть массы была связана с жидкостью, которая несколько месяцев накапливалась в организме из-за серьёзных нарушений водного баланса.

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной терапии Николая Свиридова, такие случаи остаются сложными даже при современных возможностях медицины. Врач отметил, что на догоспитальном этапе проблему не всегда удаётся вовремя выявить стандартными исследованиями.

В реанимации горожанин провёл три недели, несколько дней он находился на искусственной вентиляции лёгких. Медикам приходилось неоднократно менять терапию, подбирать антибактериальное лечение, бороться с повторяющейся пневмонией, компенсировать сердечную недостаточность и артериальную гипертензию.

«Лечение давалось непросто. Сказывались возраст пациента, тяжёлый коморбидный фон и общее состояние организма. После проведённой терапии и выведения лишней жидкости его вес снизился почти на 70 килограммов. При переводе в профильное отделение он весил менее 100 килограммов и приблизился к своему физиологическому, так называемому сухому весу», — заявил специалист.

После стабилизации состояния пациента перевели в кардиологическое отделение. Всего лечение в стационаре продолжалось более двух месяцев.

Дочь мужчины, врач-неонатолог и специалист ультразвуковой диагностики, регулярно навещала отца и общалась с коллегами. По её словам, в лечении были периоды улучшения и ухудшения, но ситуацию удавалось контролировать.