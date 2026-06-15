Пациентку спасли от сложной патологии перед родами

Спасать роженицу из Тывы, у которой обнаружили редкую патологию — врастание плаценты в рубец на матке — смогли врачи Видновского перинатального центра.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, женщину доставили в больницу на 30-й неделе беременности. Проблема была в том, что роженица могла истечь кровью, а также лишиться матки. Медики применили специальные «турникеты» для уменьшения объема кровопотери, а пораженный участок матки иссекли. Затем была проведена пластика, целостность органа восстановили, и на 36-й неделе пациентка родила здорового ребенка весом 2,8 килограмма и ростом 50 см.