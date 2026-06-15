В России в 2025 году выявили более 400 случаев краснухи

Увеличение числа случаев краснухи в РФ отмечено по итогам 2025 года, что обусловлено в том числе завозом этой инфекции из других стран, всего зарегистрировано более 400 случаев. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

"В Российской Федерации ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания краснухой, обусловленные в том числе завозом этой инфекции из неблагополучных по данной инфекции стран (с 2017 года Россия имеет статус территории, свободной от эндемичной краснухи). В 2024-2025 годах отмечено увеличение числа зарегистрированных случаев краснухи. При этом в 2025 году более 50% случаев пришлось на 3 региона: г. Москва - 99 заболевших (24%), Республика Дагестан - 74 случая (18%), Московская область - 48 случаев (12%)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что доля взрослого населения среди заболевших составила 69,4% от всех случаев краснухи, что выше показателя прошлого года на 3,4%. Среди детского населения в основном болеют дети в возрасте 3-6 (30 случаев) и 1-2 лет (23 случая) - 7,4% и 5,6% от всех случаев краснухи соответственно, а также дети школьного возраста 7-14 лет - 13% (53 случая).

Эпидемический процесс краснухи, по данным Роспотребнадзора, поддерживалась за счет непривитых и не имеющих данных о прививках людей, на долю которых пришлось порядка 90%.