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В России в 2025 году выявили более 400 случаев краснухи

ТАСС

Увеличение числа случаев краснухи в РФ отмечено по итогам 2025 года, что обусловлено в том числе завозом этой инфекции из других стран, всего зарегистрировано более 400 случаев. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

В России в 2025 году выявили более 400 случаев краснухи
© ТАСС

"В Российской Федерации ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания краснухой, обусловленные в том числе завозом этой инфекции из неблагополучных по данной инфекции стран (с 2017 года Россия имеет статус территории, свободной от эндемичной краснухи). В 2024-2025 годах отмечено увеличение числа зарегистрированных случаев краснухи. При этом в 2025 году более 50% случаев пришлось на 3 региона: г. Москва - 99 заболевших (24%), Республика Дагестан - 74 случая (18%), Московская область - 48 случаев (12%)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что доля взрослого населения среди заболевших составила 69,4% от всех случаев краснухи, что выше показателя прошлого года на 3,4%. Среди детского населения в основном болеют дети в возрасте 3-6 (30 случаев) и 1-2 лет (23 случая) - 7,4% и 5,6% от всех случаев краснухи соответственно, а также дети школьного возраста 7-14 лет - 13% (53 случая).

Эпидемический процесс краснухи, по данным Роспотребнадзора, поддерживалась за счет непривитых и не имеющих данных о прививках людей, на долю которых пришлось порядка 90%.