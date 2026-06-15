Из заднего прохода мужчины достали 20-сантиметровую бутылку с жидким мылом

Во Вьетнаме хирурги извлекли из заднего прохода 34-летнего пациента пластиковую бутылку с жидким мылом. Об этом пишет Need To Know.

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Житель провинции Виньлонг обратился в больницу 9 июня после того, как не смог извлечь инородный предмет самостоятельно. Во время осмотра врачи обнаружили у него в прямой кишке 20-сантиметровую пластиковую бутылку диаметром пять сантиметров. Пациент утверждал, что бутылка попала туда случайно во время неких гигиенических процедур.

Медики пришли к выводу, что извлечь инородный предмет без хирургического вмешательства не удастся. Вьетнамцу провели успешную операцию, его здоровью ничего не угрожает. Серьезных повреждений кишечника врачи не нашли.

Доктор Тран Нхат Фи заявил, что подобные случаи нередки в медицинской практике, но многие пациенты стесняются обращаться к врачам.

Ранее сообщалось, что китайские врачи вырезали из кишечника 61-летнего пациента 17-сантиметровый батат. Мужчина заявил, что вечером от скуки вставил в задний проход батат, лег спать и проснулся от сильной боли.