Роспотребнадзор нанес очередной удар по торговцам опасными БАДами

Санитарное ведомство России продолжает системную борьбу с теневым рынком биологически активных добавок в Сети. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, на сегодняшний день заблокировано уже 18 тысяч интернет-площадок, которые занимались распространением продукции, запрещённой на территории РФ.

В большинстве случаев речь идёт о добавках, не прошедших обязательную государственную регистрацию либо содержащих нормируемые вещества в концентрациях, многократно превышающих допустимые уровни. Особое внимание специалисты обратили на ресурсы, где продавались витаминные комплексы с дозировками, способными нанести серьёзный вред здоровью при бесконтрольном приёме.

В список обнаруженных и заблокированных товаров попали такие наименования, как «NOW Витамин Д3 для костей и зубов», «NOW High Potency Vitamin D3, 10000МЕ» в мягких капсулах, а также «Biohacking Mantra Tyrosine» и препарат «NAC, N-ацетил L-цистеин». Последний, по оценкам экспертов, относится к категории потенциально опасной продукции. Высокие дозы витамина D3 (10 тысяч МЕ и выше) при бесконтрольном применении могут вызывать гиперкальциемию, поражение почек и сердечно-сосудистые нарушения, тогда как в легальной рознице обычно предлагаются препараты с дозировкой не более 2000 МЕ.

В связи с участившимися случаями выявления нелегальных БАД Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам приобретать биодобавки только у официальных дистрибьюторов и поставщиков, имеющих все необходимые регистрационные удостоверения. Перед покупкой стоит проверить сертификаты на сайте ведомства.

При малейших сомнениях в качестве или происхождении товара следует обращаться в территориальные органы Роспотребнадзора либо на горячую линию Единого консультационного центра. Ведомство напоминает, что самолечение и покупка сомнительных препаратов с рук могут привести к тяжёлым последствиям, включая токсические поражения печени и почек.

Ранее сообщалось, что РКН заблокировал более 13 тысяч сайтов, продававших некачественные БАДы. В Минздраве заявили, что половина диабетиков в России даже не подозревает о своем диагнозе.