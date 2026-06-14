Сведения о здоровье автомобилистов начнут учитывать при обычных визитах к врачам

Одним из ключевых нововведений станет использование сведений, полученных не только в ходе обязательных водительских медкомиссий, но и при обычных обращениях граждан за медицинской помощью. Если у человека выявят заболевание, способное повлиять на безопасность управления транспортным средством, это может стать основанием для дополнительных проверок.

© runews24.ru

Согласно новому механизму, действие водительского удостоверения смогут временно приостановить до подтверждения способности гражданина безопасно управлять автомобилем. После выявления соответствующего заболевания водителю будет предоставлен месяц на лечение и прохождение повторного медицинского обследования. По его итогам будет принято решение о восстановлении права на управление транспортом.

В настоящее время обязательное медицинское освидетельствование автомобилисты проходят один раз в десять лет. После вступления новых правил в силу сведения о состоянии здоровья водителей будут актуализироваться значительно чаще.

Для реализации системы медицинские комиссии интегрируют с единой информационной базой Минздрава РФ, в которую поступают данные из лечебных учреждений. Ожидается, что это позволит быстрее выявлять изменения в состоянии здоровья водителей и своевременно реагировать на случаи, когда заболевания могут представлять угрозу безопасности дорожного движения.

«Атипичная угроза»: пульмонолог объяснил, когда легионелла атакует организм — от фонтанов до офисов.

Кожа выдаёт скрытые болезни: Какие пигментные пятна нельзя игнорировать в пожилом возрасте.