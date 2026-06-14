Сведения о здоровье автомобилистов начнут учитывать при обычных визитах к врачам
Одним из ключевых нововведений станет использование сведений, полученных не только в ходе обязательных водительских медкомиссий, но и при обычных обращениях граждан за медицинской помощью. Если у человека выявят заболевание, способное повлиять на безопасность управления транспортным средством, это может стать основанием для дополнительных проверок.
Согласно новому механизму, действие водительского удостоверения смогут временно приостановить до подтверждения способности гражданина безопасно управлять автомобилем. После выявления соответствующего заболевания водителю будет предоставлен месяц на лечение и прохождение повторного медицинского обследования. По его итогам будет принято решение о восстановлении права на управление транспортом.
В настоящее время обязательное медицинское освидетельствование автомобилисты проходят один раз в десять лет. После вступления новых правил в силу сведения о состоянии здоровья водителей будут актуализироваться значительно чаще.
Для реализации системы медицинские комиссии интегрируют с единой информационной базой Минздрава РФ, в которую поступают данные из лечебных учреждений. Ожидается, что это позволит быстрее выявлять изменения в состоянии здоровья водителей и своевременно реагировать на случаи, когда заболевания могут представлять угрозу безопасности дорожного движения.
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