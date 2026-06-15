Мурашко рассказал, сколько пластических операций сделали в России в 2025 году

Свыше 38 тыс. пластических операций сделали россиянам в 2025 году, из них почти 2 тыс. были проведены детям и подросткам. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Методы пластической хирургии становятся неотъемлемой частью многих хирургических операций. Только в 2025 году в медицинских организациях страны выполнено более 38 тыс. пластических операций. Из них почти 2 тыс. проведено детям и подросткам. При этом около 16 тыс. вмешательств пришлись на сложнейшие области головы и шеи", - сказал он в ходе обращения к участникам летнего конгресса "Пластическая, реконструктивная хирургия и косметология".

Мурашко отметил, что за последние десятилетия пластическая хирургия и косметология добились потрясающих результатов и стали важным разделом медицины, направленным на улучшение качества жизни.