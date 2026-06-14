Как мобильные поликлиники доставляют врачей по рельсам и воде

Последние годы в России развиваются принципиально новые форматы оказания врачебной помощи - передвижные комплексы. Это могут быть железнодорожные составы, автопоезда или речные суда.

Благодаря им жители даже самого отдаленного селения получают квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом. Если нет возможности добраться до пациента по дороге или воде, на помощь приходит санитарная авиация. С начала года этим способом уже эвакуировали более четырех тысяч пациентов, которые нуждались в экстренной помощи.

Медицинский круиз

В Ханты-Мансийском автономном округе в свой первый рейс отправился теплоход "Святитель Лука", спроектированный как полноценный мобильный медицинский комплекс.

По словам главврача Центра профессиональной патологии Югры Николая Ташланова, при строительстве теплохода учли многолетний опыт работы плавполиклиники "Николай Пирогов".

На борту "Святителя Луки" оборудовали 25 специализированных кабинетов и лабораторию, предусмотрены цифровой рентген-комплекс, флюорограф, маммограф и система искусственного интеллекта для анализа рентгенологических исследований.

Судно адаптировано и для приема маломобильных граждан. Одновременно здесь могут осмотреть и проконсультировать до 50 пациентов, что вдвое больше, чем на "Николае Пирогове". Для медперсонала созданы комфортные условия: каюты с душевыми и санузлами, спортивная зона и кают-компания с возможностью проведения видеоконференций и дистанционных консилиумов.

До конца навигации "Святитель Лука" посетит 49 населенных пунктов, а "Николай Пирогов" - 45. Всего в навигацию 2026 года медицинские теплоходы обеспечат лечебно-диагностической помощью около 36 тысяч жителей Югры.

Ранняя диагностика - главный результат

В Нижегородской области с начала этого года мобильные бригады "Поездов здоровья" побывали уже в более 250 населенных пунктах. За январь-апрель помощь получили свыше 14 тысяч человек.

Врачи на месте проводят флюорографию, УЗИ, маммографию и лабораторные исследования, а при необходимости направляют пациента на дообследование.

Ранняя диагностика - главный результат работы мобильных бригад. Благодаря ей установлено около трех тысяч впервые выявленных заболеваний, в том числе свыше 30 - злокачественных.

Клиника на колесах

В апреле в Курской области "Поезд здоровья" совершил выезд в Фатежский район. Специалисты областной больницы осмотрели 230 жителей, 20 из них направили на дообследование - к кардиологам, неврологам, хирургам.

В поезде делают УЗИ, ЭКГ и другие исследования. Записаться на прием можно заранее - в местной центральной районной больнице.

Поезд здоровья - это тоже мобильная поликлиника. Здесь пациенты могут получить медицинскую помощь, не выезжая в областной центр. До конца года мобильный комплекс планирует посетить еще 18 районов.

Справка "РГ"

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" стартовал в 2025 году, и уже до конца года медорганизации получили свыше трех тысяч единиц автотранспорта - кареты скорой помощи, передвижные ФАПы, мобильные диагностические комплексы. К 2030 году будет передано более девяти тысяч различных спецавтомобилей.