Кто чаще всего болеет менингококковой инфекцией в РФ

Более трети случаев заболевания менингококковой инфекцией в РФ в 2025 году пришлось на трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.

"В структуре заболевших ГФМИ в 2025 году порядка 36% пришлось на трудовых мигрантов, прибывших из стран ближнего зарубежья и осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, у которых отсутствует иммунитет к штаммам менингококка серогруппы А, циркулирующим на территории Российской Федерации. Более 95% иностранных граждан проживали скученно, в том числе в хостелах и общежитиях", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в субъектах с наибольшей заболеваемостью ГФМИ (генерализованные формы менингококковой инфекции) - Москва, Московская область и Санкт-Петербург - доля трудовых мигрантов в структуре заболевших составила от 44 до 50%.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2025 года в РФ отмечался очередной циклический подъем заболеваемости генерализованными формами менингококковой инфекции с пиком заболеваний в апреле (384 сл., 0,26 на 100 тыс. нас.). По итогам 2025 года заболеваемость ГФМИ составила 1,26 на 100 тыс. населения и превысила показатель прошлого года в 2,7 раза (2024 год - 0,47 на 100 тыс. населения), а также СМУ в 2,5 раза (0,5 на 100 тыс. населения). При этом заболеваемость детей от 0 до 14 лет (1,88 на 100 тыс. населения) осталась на уровне среднемноголетнего уровня, а в динамике наблюдается тенденция снижения показателя заболеваемости ГФМИ среди детей данной возрастной группы.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация против менингококковой инфекции проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям и осуществляется за счет финансовых средств субъектов Российской Федерации. Количество иммунизированных лиц увеличилось на 17,4% (2025 год - 608 706, 2024 год - 518 562), при этом отмечено увеличение числа вакцинированных детей на 5,3% (2025 год - 324 200, 2024 год - 307 841).