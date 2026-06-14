Врачи перепутали злокачественную опухоль с перцем чили

Врачи обнаружили в легком 70-летнего мужчины кусочек перца чили, который ранее приняли за злокачественную опухоль.

Во время планового обследования у пациента выявили узел размером 2,1 сантиметра в нижней доле правого легкого. После изучения снимков несколько медицинских учреждений пришли к выводу, что речь, вероятно, идет о периферическом раке легкого.

Однако во время операции выяснилось, что подозрительное образование представляет собой воспалительный узел вокруг фрагмента красного перца длиной около 0,5 сантиметра.

По словам хирурга Ли Вэньхая, плотность перца на компьютерной томографии практически не отличается от плотности легочной ткани, из-за чего инородное тело сложно распознать до операции.

Медик рассказал, что за почти 30 лет работы столкнулся лишь с тремя подобными случаями. Во всех ситуациях пациенты поступали с предварительным диагнозом рака легкого.

Врач пояснил, что из-за своей формы перец способен проникать глубоко в дыхательные пути и задерживаться там на длительное время. Вокруг инородного тела развивается хроническое воспаление, которое приводит к образованию узла, внешне напоминающего опухоль, пишет АиФ.