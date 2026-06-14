Врач рассказал, для кого опасна дыня

Специалист напомнила, что ранние арбузы и дыни, как правило, содержат в три раза больше нитратов и менее полезны, чем сезонные.

Сезон дынь в России традиционно приходится на конец лета - август и сентябрь, когда плоды достигают пика зрелости. Однако в южных регионах сезон может начинаться раньше - в конце июля, пишет АиФ.

«Дыни богаты кремнием, калием, железом, но это не значит, что их можно есть внесезон беременным женщинам и детям на постоянной основе. В ранних дынях больше воды и нитратов, чем полезных компонентов», - отметила диетолог.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление яблок может благоприятно влиять на уровень сахара в крови, состояние сосудов и кишечную микрофлору.