Врач развенчал мифы о донорстве костного мозга

Человек, который выступает донором костного мозга, не теряет его, вопреки всем мифам. Об этом ТАСС рассказала ассистент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии Института материнства и детства Пироговского Университета Наталья Сидорова.

"Я бы хотела сказать о донорстве костного мозга, потому что как врач-гематолог и специалист по трансплантации костного мозга я хорошо понимаю, насколько это важно. Самый частый страх людей связан с тем, что у донора якобы заберут часть "спинного мозга". Это не соответствует действительности. Есть два основных способа заготовки клеток. В одном случае клетки получают из периферической крови после специальной подготовки препаратами, которые временно выводят нужные клетки из костного мозга в кровь. Во втором случае костный мозг берут из костей таза в условиях операционной под анестезией", - пояснила она.

Она добавила, что в большинстве случаев серьезных последствий для донора костного мозга не бывает, но временные неприятные ощущения возможны.

Эксперт отметила, что донор делится своими гемопоэтическими стволовыми клетками, из которых формируются крови и иммунная система. Она подчеркнула, что для многих пациентов с тяжелыми заболеваниями, например, лейкозом, трансплантация может быть единственным шансом на излечение.

Сидорова добавила, что при донорстве грудного молока важно не сцеживаться слишком часто, иначе женщина может столкнуться с травмами сосков, болью, лактостазмом, маститом и переутомлением. Донорство волос же так же почти не несет в себе рисков, как и донорство спермы. Донор спермы проходит обследование, в ходе которого может получить информацию о своем репродуктивном здоровье, инфекционном статусе и о генетических рисках. Возможные сложности, по мнению врача, лежат чаще всего в этической плоскости.

При донорстве яйцеклеток для женщины может быть определенная польза: она проходит обследования и получает данные о своем здоровье, однако медицинские риски выше, чем при донорстве волос и спермы, потому что донация яйцеклеток связана с гормональной стимуляцией яичников и пункцией фолликулов. В качестве побочных эффектов эксперт отметила вздутие, боль, кровотечения, инфекционные осложнения и реакцию на анестезию.