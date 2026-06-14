Чем пахнет человек, заболевший раком

Рак может давать длинный перечень неспецифических симптомов. Об этом пишет New York Post, приводя историю девушки по имени Кейт. Она уверяет, что узнала о своей болезни, дважды обратив внимание на особый запах от тела.

© Российская Газета

Кейт заявила, что почувствовала похожий на "влажную, гниющую древесину с небольшим ароматом корицы" аромат прежде, чем врачи озвучили ей диагноз. Специалисты нашли у пациентки злокачественное поражение лимфатической системы.

После терапии запах исчез, уверяет собеседница издания. Однако спустя два месяца запах вернулся. После ряда обследований у Кейт обнаружили рак щитовидной железы.

Обсуждая историю девушки, в Сети некоторые пользователи отметили, что также сталкивались со странным сладковатым запахом, когда болели раком. Похожее рассказывали и родственники заболевших.

По словам врачей, злокачественные опухоли провоцируют выработку летучих органических соединений, в том числе полиаминов. Уточняется, что нетипичный запах от заболевшего может ощущаться из-за того, что кожные покровы действуют в качестве своеобразного "фильтра", через который выводятся ненужные вещества.