Почему в Самарской области объявили карантин

В Самарской области объявлен карантин в связи со вспышкой инфекции.

Как сообщает 63.ru, бруцеллез (средиземноморская лихорадка) был обнаружен у крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве села Новокуровка Хворостянского района.

Человек может заразиться при контакте с козами, овцами, коровами, быками, свиньями, а также при употреблении продуктов, полученных от больных животных. Возбудители бруцеллеза крайне живучи: в сыром молоке в холодильнике они сохраняются до 10 дней, в сыре — более двух месяцев, в сливочном масле — более четырех недель. В замороженных продуктах бактерии не исчезают вовсе. При этом от человека к человеку инфекция не передается.

Хроническая форма бруцеллеза опасна тяжелыми осложнениями. В их числе — менингит, артрит, энцефалит, гепатит, бронхит, анорексия, пневмония, нарушение координации, а также зуд и жжение при мочеиспускании и половом контакте. Кроме того, инфекция может приводить к атрофии зрительного нерва, воспалению лимфоузлов, яичек и простаты у мужчин, маточных труб и матки у женщин.