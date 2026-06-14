Как изменилась заболеваемость ВИЧ в России

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась почти на 50%, при этом охват пациентов антиретровирусной терапией за это время вырос в 2,3 раза и составил 91,8%. Это следует из данных Минздрава, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В Российской Федерации за время реализации государственной стратегии отмечается снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 48%. В 2016 году - 59,2 на 100 тыс. населения, в 2025 году - 30,9 на 100 тыс. населения", - говорится в документе.

При этом охват пациентов антиретровирусной терапией с 2016 года вырос в 2,3 раза и составил в 2025 году 91,8%, что выше показателя 2024 года.

Число новых случаев ВИЧ-инфекции с 2016 года сократилось более чем в два раза и, предварительно, составило в 2025 году 43,2 тыс. человек.