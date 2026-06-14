Смертельный спад: финансирование борьбы с ВИЧ рухнуло на 23% за год

Объем международной помощи на программы по борьбе с ВИЧ сократился в 2025 году на 23%. Об этом говорится в аналитическом обзоре Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Падение стало самым резким за всю историю наблюдений.

В регионах с высоким уровнем распространения инфекции число проводимых тестов на наличие ВИЧ в 2024–2025 годах сократилось на 22%. Уровень применения доконтактной профилактики (PrEP) за этот же период упал на 38%. Снижение зафиксировано в 62 странах мира.

Особую тревогу у экспертов вызывает ситуация с финансированием превентивных мер. В 2024 году на профилактику выделялось всего 11% от общих расходов на борьбу с ВИЧ. И теперь эти и без того скромные инвестиции продолжают сокращаться. При этом, как подчеркивается в отчете, нет никаких признаков того, что внутренние бюджеты пострадавших стран смогут восполнить образовавшийся пробел.

По состоянию на 2025 год в мире проживает 40,9 миллиона человек с ВИЧ. Количество смертей, связанных со СПИДом, за год составило 570 тысяч — это самый низкий показатель за последние 30 лет. Однако, предупреждают в ЮНЭЙДС, на фоне сокращения финансирования положительная динамиция может быть утрачена.

Как отмечается в докладе, основным драйвером сокращения помощи стало резкое уменьшение взносов со стороны США — крупнейшего донора глобальных программ по борьбе со СПИДом. В 2025 году американское финансирование через механизм PEPFAR (Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом) сократилось почти на треть по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, ряд европейских стран также пересмотрели свои обязательства в пользу других приоритетов.

В ЮНЭЙДС предупреждают, что если текущие тенденции сохранятся, к 2030 году число новых случаев заражения ВИЧ может вырасти на 25% по сравнению с прогнозируемыми показателями, а смертность — вернуться к уровням начала 2010-х годов. Особенно уязвимыми остаются страны Африки к югу от Сахары, где проживает более двух третей всех людей с ВИЧ в мире и где доступ к лечению и профилактике традиционно был наиболее ограничен.