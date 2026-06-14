Пермячке вырезали злокачественное образование вместе с частью мозга

В пермской Городской клинической больнице №4 нейрохирурги провели сложнейшую операцию 40‐летней пациентке, которая долгое время просыпалась по утрам с головной болью. Поначалу женщина лечилась консервативно, полагая, что дело в мигрени, но обследование показало куда более серьёзную проблему — в левой лобной доле мозга разрасталась злокачественная опухоль диаметром около 12 сантиметров. Ситуация была крайне опасной: образование могло спровоцировать неврологические нарушения, схожие с инсультом, вплоть до паралича.

Чтобы спасти пациентку, врачи решились на супрамаргинальную резекцию — удаление не только самой опухоли, но и всей лобной доли, в которой она разрослась. Главная сложность заключалась в том, чтобы, вырезая поражённые ткани, не повредить магистральные артерии, проходящие рядом: их повреждение грозило инсультом. Во время пятичасовой операции хирургам помогал специальный препарат — он накапливался в опухоли и подсвечивал её под ультрафиолетом, чётко обозначая границы образования.

После вмешательства у женщины на полторы недели пропали речевые функции — это было ожидаемым последствием, ведь врачи удалили часть мозга, отвечающую за речь. Однако со временем способность говорить полностью вернулась: другие участки мозга взяли на себя утраченные функции. Сейчас пациентка проходит химио- и лучевую терапию в Онкодиспансере — этот этап необходим, чтобы уничтожить оставшиеся опухолевые клетки.

По словам нейрохирурга Владислава Штадлера, если бы женщина не обратилась за помощью вовремя, риск летального исхода в течение года был бы крайне высок: опухоль продолжала бы расти, сообщает 59.ru. Врачи надеются на длительный безрецидивный период — удаление целой доли вместе с опухолью даёт шанс свести вероятность возвращения болезни к минимуму.