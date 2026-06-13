Египет запустил медкомплекс для диспансеризации с техникой из России

Российский мобильный медицинский комплекс, оснащенный искусственным интеллектом и действующий по стандартам Минздрава РФ, открылся в Египте. Он используется в ходе пилотного проекта диспансеризации граждан Египта в провинции Эль-Минья, передает корреспондент ТАСС.

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«Мы представляем комплексное решение проблем с диспансеризацией на базе современного российского оборудования, а также с применением информационных технологий и искусственного интеллекта. Медосмотр на территории комплекса проходит в строгом соответствии с протоколом Министерства здравоохранения РФ: мы обследуем пациентов на наличие наиболее значимых заболеваний, включая онкологию, глаукому, сахарный диабет и сердечно-сосудистые отклонения», — сообщил ТАСС гендиректор компании "Профполимед" Заур Жилоков.

По его словам, комплекс позволяет проводить на одной территории ультразвуковые и рентген-исследования, маммографию, снимать электрокардиограмму и измерять внутриглазное давление. Свое здоровье смогут проверить жители египетских провинций Эль-Минья и Суэц.

Интерес к российским разработкам выразили глава египетского Минздрава Халед Абдель Гаффар и председатель Египетского управления здравоохранения Ахмед Эс-Собки в ходе посещения медицинского комплекса. По мнению министра здравоохранения, приборы, подобные представленным на территории комплекса, "помогут существенно ускорить процесс диспансеризации населения Египта", поскольку диагностика с их помощью занимает около 15 минут.

Одним из устройств, привлекших внимание египетской стороны, стал мобильный маммограф. По словам врача-биофизика Нелли Соседовой, электроды прибора позволяют просканировать обе молочные железы, сравнить их ткани между собой и выявить доброкачественные или злокачественные образования.

«[В Египте] маммография крайне востребована: 90% женщин, которых мы приняли сегодня, никогда в жизни не обследовались у врачей и полагаются исключительно на метод самопальпации, позволяющий обнаружить онкологию только на поздних стадиях», — подчеркнула Соседова.

Кампания по диспансеризации организована в рамках соглашения с Управлением здравоохранения Египта. Мероприятия проходят при поддержке Министерства промышленности РФ и торгового представительства в Каире, а также под научным руководством Медицинского научно образовательного института (МНОИ) МГУ им. М. В. Ломоносова.