Определены главные причины утреннего «тумана» в голове

Просыпаться с ощущением разбитости и «ватной» головой — привычное утро для миллионов людей. Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Артур Печерица рассказал Life.ru, что за утренней слабостью чаще всего стоят всего три группы причин, и лишь в некоторых случаях требуется серьёзное медицинское вмешательство.

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По словам эксперта, в подавляющем большинстве случаев виноваты не болезни, а привычки. Организму жизненно необходима регулярность: поздний отход ко сну, сбитый режим и постоянное использование гаджетов перед сном нарушают выработку мелатонина. Со временем накапливается «сонный долг» — состояние, когда мозгу становится всё труднее переключаться в режим бодрствования.

К этому же приводят хронический стресс и повышенный уровень кортизола. Человек может спать восемь часов, но качество сна из-за перегрузки нервной системы будет низким.

Если образ жизни отлажен, а утренняя слабость не проходит — возможно, дело в эндокринной системе. Эндокринолог выделил три самых частых «медицинских» сценария.

Гипотиреоз — сниженная функция щитовидной железы. Обмен веществ замедляется, появляются сонливость, зябкость, отёки и нехватка энергии.

— сниженная функция щитовидной железы. Обмен веществ замедляется, появляются сонливость, зябкость, отёки и нехватка энергии. Нарушения углеводного обмена (инсулинорезистентность или диабет) — клетки не могут нормально использовать глюкозу как топливо.

(инсулинорезистентность или диабет) — клетки не могут нормально использовать глюкозу как топливо. Дефициты железа, витамина B12 и D — особенно железодефицит снижает кислородное питание тканей, вызывая слабость.

Отдельно специалист отметил синдром обструктивного апноэ сна — остановки дыхания во сне. «Человек может спать достаточно долго, но качество сна остаётся низким», — пояснил Печерица. Распознать апноэ помогают храп, утренние головные боли и сильная дневная сонливость.

Врач добавил, что тяжёлое утро могут обеспечивать и простые бытовые факторы: поздний плотный ужин, алкоголь накануне, избыток кофеина во второй половине дня и недостаток физической активности.