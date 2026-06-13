Врачи помогли пациенту встать на ноги после тяжелой травмы бедра

В Нижнем Новгороде врачи помогли 43-летнему пациенту начать самостоятельно ходить после тяжелой производственной травмы. Операцию провели в ПОМЦ ФМБА России, сообщил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов. В 2024 году мужчина получил раздробленный перелом бедренной кости из-за упавшей на него тяжелой металлоконструкции. Травма сопровождалась клинической смертью, после чего пациенту потребовалась экстренная медицинская помощь.

Несмотря на длительное лечение в течение года, добиться полного восстановления не удалось. При первой попытке начать ходить произошел повторный перелом бедренной кости. К моменту поступления в больницу №4 ПОМЦ состояние пациента оставалось тяжелым: поврежденная нога укоротилась на пять сантиметров, а самостоятельно передвигаться он практически не мог.

Врачи-травматологи выполнили малоинвазивную операцию. Через небольшие разрезы они зафиксировали перелом специальным блокирующим стержнем, что позволило стабилизировать бедренную кость с минимальной травматизацией тканей.

Сейчас пациент продолжает реабилитацию. По словам специалистов, уже достигнут важный результат — спустя год после травмы мужчина вновь смог самостоятельно ходить.

«В подобных случаях мы восстанавливаем не просто кость, а возвращаем человека к обычной жизни. Для пациента возможность снова опираться на ногу после года ограничений — это принципиально новый этап реабилитации», — отметил травматолог-ортопед Дмитрий Павлов.

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