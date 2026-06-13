Академик РАН объяснил, зачем необходимо контролировать нутрициологию

Регулирование нутрициологии необходимо, чтобы профессия не потерялась. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Ранее Минздрав РФ утвердил новый список медицинских должностей. С 1 сентября 2026 года появятся такие специальности, как врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач - медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, а также нутрициолог.

"Питание - это очень понятная норма жизни, она дает энергию. Ресурсы, чтобы выжить, восстановиться в огромном проценте человек получает через питание. Поэтому, конечно, это очень и очень важное решение, чтобы "не замылить" эту профессию. Этим нужно постоянно управлять, нужно готовить [специалистов], направлять, потому что профессия может потеряться. Тем более, что здесь нет очевидных вещей. Допустим, что хирург сделал операцию и тут же получил результат, а питание, нутрициология - это же постепенный, каждодневный результат. Она не видна так четко и ясно", - сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что нутрициологи, получившие дипломы после коротких курсов и не имеющие полноценного медицинского образования, не останутся без работы и не лишатся возможностей для дальнейшего развития.