Минздрав рассказал, зачем изменили предельные цены на лекарства

Предельные цены более 1,7 тыс. жизненно важных препаратов были перерегистрированы в 2025 году, чтобы не допустить перебоев с лекарствами для граждан России. Это следует из данных Минздрава РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"С 1 января 2025 по 31 декабря 2025 перерегистрировано 1 732 предельные отпускные цены на лекарственные препараты в связи с риском их дефектуры", - говорится в документе.

Предельные отпускные цены на жизненно важные лекарства устанавливаются для каждого производителя государственным регулятором при регистрации препарата. Перерегистрация цены производится только на основании положительного заключения ФАС России.