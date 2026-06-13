В ГД предложили сократить сроки ожидания записи к врачам по ОМС

ЛДПР предложила пересмотреть существующие нормативы ожидания помощи по полису ОМС и сократить сроки записи к специалистам, проведения обследований и различных видов диагностики, в первую очередь для пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Об этом заявил ТАСС лидер партии Леонид Слуцкий.

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"ЛДПР предлагает пересмотреть действующие нормативы ожидания медицинской помощи по ОМС и существенно сократить сроки записи к специалистам, проведения обследований и диагностических процедур, прежде всего для пациентов с тяжелыми и хроническими заболеваниями. Государственная медицина должна служить людям. Задача власти - сделать так, чтобы гражданин выбирал платную клинику по собственному желанию, а не потому, что не может вовремя получить помощь по полису ОМС", - сказал Слуцкий.

По словам депутата, сейчас многие россияне сталкиваются с ситуацией, когда право на бесплатную медпомощь "существует только на бумаге".

Формально человек может получить консультацию врача, обследование или диагностику по полису ОМС, но на практике ему нередко "предлагают ожидать недели, а иногда и месяцы", - особенно если речь идет о специфических исследованиях, объяснил он. При этом ускорить этот процесс можно, но только "за свой счет", воспользовавшись платными услугами, отметил парламентарий.

"Это опасная и несправедливая система, когда скорость получения медицинской помощи зависит не от состояния здоровья каждого конкретного человека, а от его финансовых возможностей. У кого есть деньги - проходит обследование сегодня или на днях, а те, у кого денег нет - вынуждены ждать, надеясь, что состояние не ухудшится", - считает депутат.

Полис ОМС, по словам Слуцкого, не является "льготой" или "подачкой". "Это гарантированное государством право гражданина на получение медицинской помощи. Люди уже оплатили его своим трудом и налогами, поэтому задача чиновников здравоохранения - не подталкивать граждан к платным услугам, а обеспечивать доступную и своевременную медицинскую помощь для всех и каждого", - сказал он.

Слуцкий также напомнил, что 19 июня ЛДПР проведет Всероссийский форум пациентов, одной из тем которого в том числе станет доступность медицинских услуг, включая прием узких специалистов и прохождения необходимых обследований по ОМС.

О медпомощи

В 2026 году бесплатная медицинская помощь в России оказывается более чем по 20 видам заболеваний и состояний. В программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи прописано оказание таких ее видов, как скорая, первичная, специализированная, в том числе высокотехнологичная, и паллиативная медицинская помощь.

Перечень конкретных заболеваний и состояний, оказание помощи по которым осуществляется бесплатно, не претерпел изменений по сравнению с 2025 годом. В него входят: инфекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни эндокринной и нервной систем, крови и кровообращения, кожи и костно-мышечной системы, глаз, ушей, органов дыхания, а также органов пищеварения, болезни полости рта (за исключением зубного протезирования) и мочеполовой системы.

Бесплатную медпомощь оказывают при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях внешних воздействий, при беременности, родах и абортах, а также при отдельных состояниях, возникающих у детей в перинатальный период.

Также в списке - расстройства питания и нарушения обмена веществ, отдельные иммунные нарушения, врожденные аномалии (пороки развития) и хромосомные нарушения, психические расстройства. Замыкают перечень "симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям".