Доктор объяснил связь между кока-колой и раком печени

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова раскрыла связь между кока-колой и раком печени. Информация опубликована в ее Telegram-канале, который насчитывает почти 86 тысяч подписчиков.

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По словам врача, ученые смогли доказать связь между газировками, покупными чаями в бутылках, лимонадами и другими сладкими напитками. Выяснилось, что при частом употреблении напитков с добавленным сахаром повышается риск развития рака печени. Речь идет о гепатоцеллюлярной карциноме (ГЦК) — самом распространенном типе рака печени и внутрипеченочной холангиокарциноме (ВХК), более редкой, но опасной форме болезни.

«Это не означает, что кола напрямую вызывает рак печени. Исследование показывает связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Но результаты хорошо вписываются в уже накопленные данные: регулярное употребление сладких напитков бьет по здоровью!» — предупредила эксперт.

Вследствие этого Павлова призвала употреблять простую воду.

«Печень все таки предпочитает воду. Очень консервативный орган», — заключила специалист.

В октябре 2025 года была раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара. Врач Давид Кальехо заявил, что напиток повышает риск возникновения болезней сердца.