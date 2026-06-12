Гадюка и борщевик: россиян призвали отказаться от сомнительного самолечения

Специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского рассказали о двух необычных случаях самолечения, поступивших в Центр острых отравлений за последний месяц. Оба пациента были госпитализированы после опасных экспериментов со здоровьем. Врачам удалось спасти их, но каждый из них мог закончиться трагически. Об этом пишет издание Мослента.ру.

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Первый инцидент произошёл с молодым человеком, который решил самостоятельно выработать иммунитет к яду гадюки. Он поймал змею на даче, привёз её домой и спровоцировал укус. Результат оказался плачевным: у пациента быстро развился сильный отёк руки, пальцы посинели, появились обширные кровоподтёки. Медики напомнили, что яд гадюки нарушает свёртываемость крови и может поражать жизненно важные органы, а подобные эксперименты нередко заканчиваются летальным исходом.

Второй случай связан с борщевиком. Мужчина был уверен, что это растение обладает целебными свойствами и поможет укрепить организм. Он приложил сок борщевика к коже, после чего получил тяжёлые ожоги. Врачи подчеркнули, что сок борщевика действительно вызывает глубокие поражения кожи, особенно под воздействием солнечного света. Именно с такой проблемой пациент и обратился за помощью.

Обоих мужчин госпитализировали в Центр острых отравлений НИИ Склифосовского. После курса интенсивного лечения их состояние стабилизировалось, и они были выписаны домой. В медицинском учреждении отметили, что в обоих случаях мог наступить смертельный исход, если бы помощь не поступила вовремя.

Врачи Склифа призвали граждан не заниматься опасными методами самолечения и не проверять на себе сомнительные рецепты. При любых проблемах со здоровьем необходимо сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Эксперименты с ядовитыми змеями и ядовитыми растениями могут стоить жизни.