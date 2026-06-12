Врач оценила вероятность пандемии хантавируса в России

Вспышек или пандемий хантавируса в России не ожидается, сравнивать его с COVID-19 не стоит. Об этом заявила врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

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По ее словам, начавшаяся в 2020 году пандемия была связана с формированием нового штамма коронавирусной инфекции.

Сейчас же речь не идет о новом штамме.

"Это уже известный многие годы, исследованный штамм "Андес", - приводит мнение эксперта РИА Новости.

Минакова обратила внимание на то, что практически все серотипы хантавируса не передаются от человека к человеку. Заражение происходит при контакте с инфицированными грызунами и их выделениями.

В то же время есть штамм "Андес", распространенный в Южной Америке - он может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, но при очень тесном и продолжительном контакте.

"То есть риск все равно минимальный", - подытожила врач.