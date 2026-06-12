Врачи помогли родить двойню пациентке с высоким давлением

Врачи Видновского перинатального центра помогли родить двойню пациентке с преэклампсией – стойким повышением артериального давления. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Видновский перинатальный центр поступила пациентка на 32-й неделе беременности. У женщины был отягощенный акушерско-гинекологический анамнез: трубный фактор бесплодия в течение семи лет. Это состояние, при котором невозможность зачатия объяснялась нарушением функциональной способности маточных труб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ухудшением состояния матери было решено провести роды досрочно.

«Из-за недоношенности требовалось сначала провести магнезиальную терапию и внутриутробно – профилактику респираторного дистресс-синдрома (РДС) плодов для лучшего раскрытия лeгких детишек. После этих важных шагов мы выполнили кесарево сечение, которое прошло без технических сложностей и с минимальной кровопотерей. Дети родились в целых плодных пузырях – как говорится, в рубашке», – приводятся в сообщении слова акушера-гинеколога Дианы Наврузовой.

В министерстве добавили, что в результате на свет появились две девочки весом 1 кг 700 г и 1 кг 810 г. Для женщины это были вторые роды, благодаря которым она стала многодетной матерью.