Пульмонолог объяснил, когда легионелла атакует организм

Бактерия легионелла относится к группе так называемых атипичных возбудителей. В эту же категорию входят, например, хламидии пневмонии. Легионеллы обитают в водной среде и легко распространяются с водными аэрозолями. Они способны вызывать серьёзные, а иногда и крайне тяжёлые формы пневмонии. Об этом рассказал врач-пульмонолог, сотрудник Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

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Если вспышка воспаления лёгких возникает внутри одного замкнутого коллектива — в офисе, воинском подразделении или другом подобном месте, — есть основания подозревать именно легионеллу. Специалист подчеркнул, что инфекция успешно лечится соответствующими антибиотиками, если их назначить своевременно.

Может ли источником заражения стать дачная бочка с водой? Теоретически да, но основной путь передачи — всё же аэрозоль. По словам Пальмана, гораздо большую опасность представляют городские фонтаны, чем обычные ёмкости на участке. Чтобы заболеть, бактерии должны успеть размножиться в воде, а человек — достаточно интенсивно надышаться заражённым аэрозолем.

Эксперт добавил в беседе с Life.ru, что многое зависит от степени дисперсности (мелкости) аэрозольных частиц. При обычном поливе огорода из бочки достичь нужного размера капель можно, но далеко не всегда. Либо придётся подолгу стоять прямо у ёмкости. Так что и фонтаны, и дачные бочки в теории способны представлять угрозу, но на практике риск от городских фонтанов выше.

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