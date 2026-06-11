Как много в РФ потенциальных доноров костного мозга

Свыше 543 тыс. человек состоят в Федеральном регистре доноров костного мозга ФМБА, обращаемость к регистру за 2025 год выросла в два раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Хочу стать донором. Куда идти?

"Установленный ранее целевой порог в 500 тыс. потенциальных доноров был преодолен в рекордные сроки, и на 1 июня в регистре состоят более 543 тыс. человек. За 2025 год обращаемость трансплантационных центров к Федеральному регистру возросла в два раза по сравнению с прошлым 2024 годом", - сказала она журналистам в ходе донормской акции "Путь донорской крови: от московского центра до полевого госпиталя".

Помимо этого, количество выполненных неродственных трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток за 2025 год выросло до 564. Это почти на 100 трансплантаций больше по сравнению с 2024 годом. Число неродственных трансплантаций от российских доноров из Федерального регистра также выросло до 77% от всех проводимых неродственных трансплантаций, хотя еще в 2022 году этот процент не превышал и 50.