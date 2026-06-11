Онищенко допустил завоз Эболы в Россию

В Западной Африке зарегистрированы сотни заболевших и значительное число летальных исходов из-за вируса Эболы, сказал в пресс-центре НСН Геннадий Онищенко.

Из России, к счастью, нет устойчивых и массовых туристических маршрутов в регион, где произошла вспышка Эболы, но вероятность завоза инфекции все равно существует, сказал в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Вирус Эбола сегодня активизировался в Западной Африке. Он действует в соответствии с известными эпидемиологическими законами. В 2016 году произошла крупная вспышка заболевания, и сейчас уровень заболеваемости также остаётся высоким. Вирус Эболы контагиозен и вирулентен. Данные о летальности, фиксируемые в Западной Африке, во многом обусловлены крайне низким уровнем организации медицинской помощи в регионе — люди фактически борются за выживание. Что касается риска выноса инфекции из природного очага: на данный момент зарегистрированы сотни заболевших и значительное число летальных исходов. Из России, к счастью, нет устойчивых и массовых туристических маршрутов в этот регион, но вероятность завоза инфекции существует, но наша система здравоохранения находится в состоянии повышенной готовности», — сказал собеседник НСН.

Он подчеркнул, что своевременное обращение за медицинской помощью может предотвратить распространение вируса.

«Если вы вернулись из Западной Африки, важно внимательно следить за состоянием своего здоровья. При появлении температуры на второй‑третий день после возвращения необходимо незамедлительно обратиться в поликлинику и сообщить о месте недавнего пребывания. В этом случае вы становитесь партнёром системы здравоохранения: вас оперативно обследуют, проведут все необходимые тесты и возьмут под наблюдение. Если тест даст положительный результат, будет проведена изоляция — в том числе и врача, который осуществлял первичный приём. Благодаря таким мерам распространение заболевания удаётся предотвратить», — добавил Онищенко.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов сказал НСН, что для того, чтобы быть уверенными в том, что российская вакцина от Эболы защитит от нового штамма Бундибугио, нужно провести испытания на обезьянах, а пока доверия к ней нет.