Врачи спасли пациента от тяжелых последствий ишемического инсульта

Хирурги столичной городской клинической больницы имени Вересаева спасли мужчину, который перенес ишемический инсульт, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.

«Скорая доставила в ГКБ имени Вересаева мужчину с ишемическим инсультом. Обследование выявило полную закупорку правой внутренней сонной артерии – одного из главных сосудов, снабжающих кровью головной мозг», – говорится в сообщении.

Отмечается, что нейрохирурги провели высокотехнологичную операцию, чтобы создать обходной сосудистый путь и восстановить кровоснабжение мозга.

«Мы использовали микроскоп с нейронавигацией: хирурги работали с сосудами диаметром менее 1 мм и нитью тоньше человеческого волоса. В результате кровоток в правом полушарии был восстановлен, а риск инвалидизации и повторного инсульта снизился в разы», – приводит пресс-служба слова заведующего нейрохирургическим отделением, врача-нейрохирурга Александра Завьялова.

В ведомстве уточнили, что уже через несколько дней после операции пациента выписали в хорошем состоянии под наблюдение невролога.