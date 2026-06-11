В России мужчины охотнее ремонтируют машину, чем лечат простату

Согласно данным, предоставленным Российской государственной страховой компанией (Росгосстрах), россияне проявляют значительно большее внимание к диагностике и обслуживанию своих автомобилей, чем к профилактическим медицинским обследованиям, которые могут спасти им жизнь. Об этом пишет "Газета.Ru".

Рак простаты занимает второе место среди онкологических диагнозов у клиентов, оформивших полисы онкострахования или страхования от критических заболеваний. При этом средняя стоимость лечения одного случая составляет 2,2 миллиона рублей. К сожалению, большинство мужчин обращаются за медицинской помощью уже на поздних стадиях болезни, когда лечение требует значительно больше усилий и финансовых затрат.

Исследования показывают, что за последние три года лишь 9% россиян прошли онкологический чекап, стоимость которого в среднем составляет 15 тысяч рублей. Каждый третий респондент считает такие обследования слишком дорогими. В то же время расходы на обслуживание автомобилей воспринимаются как нормальные. Например, 17% опрошенных тратят на машину до 5 тысяч рублей в месяц, 24% — от 5 до 10 тысяч, а 9% готовы выделять более 30 тысяч рублей.

«Многие мужчины без колебаний меняют масло и проходят техобслуживание своего автомобиля, но откладывают заботу о собственном здоровье на потом», — комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха.

Она подчеркивает, что профилактика рака простаты не является сложной или дорогостоящей процедурой. В большинстве случаев достаточно включить в ежегодный чекап анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА/PSA), чтобы выявить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Кроме регулярных профилактических обследований, дополнительной защитой может стать онкострахование. Полис позволяет заранее подготовиться к возможным рискам: в случае серьезного диагноза человеку не придется в спешке искать клиники или решать финансовые вопросы.

Опрос был проведен среди 1051 респондента из всех федеральных округов России.