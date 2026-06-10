Какой нужно сдать анализ, если не уходит жир на животе

Жировая ткань в области талии — метаболически активный эндокринный орган, который чутко реагирует на малейшие гормональные сбои, поэтому, чтобы убрать его, важно не урезать рацион до экстремальных 1000 калорий, а понимать, в чем проблема.

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Для этого важно сдать анализы. Что нужно проверить в первую очередь и почему, рассказала врач общей практики, гастроэнтеролог, гериатр, нутрициолог Елена Павлова.

Инсулин — главный враг жиросжигания

Первым делом важно оценить, на каком уровне у вас чувствительность к инсулину. Для этого нужно сдать строго натощак (не есть 8-10 часов): инсулин, глюкозу крови из одной пробы с обязательным расчетом индекса HOMA-IR.

«Дополнительно можно сдать гликированный гемоглобин, чтобы увидеть ситуацию за последние 3 месяца по накоплению глюкозы в эритроцитах. В норме глюкоза может годами оставаться идеальной, а инсулин организм может вырабатывать в 2-3 раза больше, чтобы довести глюкозу до клетки», — объясняет врач.

Высокий инсулин — главный блокатор жиросжигания, именно он дает команду жировой ткани расти, даже в условиях дефицита калорий. Пока он повышен, организм будет жечь мышцы, замедлять обмен веществ, но стратегический запас на животе — ни за что не тронет.

«Если индекс HOMA-IR более 2,0 или инсулин натощак более 10 мкЕд/мл, то вы нашли корень проблемы. Лечить это нужно не голодом, а коррекцией питания с добавлением белка, овощей, круп. Убирать частые перекусы, снижать количество простых углеводов — мучное и сладкое, подключать физическую активность», — рекомендует Елена.

Дефицит витамина D помогает накапливать жир

Определение витамина D — еще один критерий, так как его дефицит чаще всего связан с усугублением чувствительности к инсулину и накоплением жира. Если показатель у вас ниже 30 нг/мл, то увеличение его количества поможет снизить воспаление жировой ткани и улучшить чувствительность к инсулину.

Щитовидная железа отвечает за активность клеток

Не лишним будет оценить, как работает щитовидная железа. Для этого нужно сдать ТТГ, свободный Т4, свободный Т3.

«Часто бывает, что ТТГ в верхнем пределе 3,5-4,2 мЕд/л, Т4 в норме, но Т3 в нижнем диапазоне. Это говорит об изменениях, когда организм при дефиците калорий замедляет переход неактивного Т4 в активный Т3, а это снижает обмен веществ и не дает организму отдавать жир. Свободный Т3 — главный показатель клеточной активности, и при его низком показателе важно употреблять продукты, поддерживающие его — селен, цинк, йод», — советует врач.

Половые гормоны

Эстрадиол, прогестерон, тестостерон свободный, ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) также могут ответить на вопросы, почему не уходит жир на животе.

«После 35-40 лет у женщин начинается перераспределение жировых отложений и может возникать относительное преобладание эстрогенов над прогестероном. Кроме того, может быть повышение тестостерона, что будет способствовать распределению жира по мужскому типу — на животе», — отмечает врач.

Маркером того, что гормонами не все в порядке, служит низкий ГСПГ — если он понижен, то биодоступность андрогенов растет, и висцеральный жир набирается легко, а уходит очень тяжело.

Кстати, сам кортизол сдавать не целесообразно. Часто сам процесс сдачи крови — это уже стресс, поэтому показатель будет нормальным либо высоким, и это даст предпосылки для неправильной интерпретации ситуации, советует Елена.