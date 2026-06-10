Чем солнечный удар отличается от теплового

В столицу вернулась летняя жара, а значит, жителям города стоит быть особенно осторожными, находясь на улице: можно получить тепловой или солнечный удар. Чем отличаются эти два состояния и как помочь себе или человеку, которому стало плохо, рассказала «Вечерней Москве» врач — терапевт-кардиолог сети «Клиника Фомина» Альбина Рахматуллина.

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Тепловой и солнечный удар

Тепловой удар возникает при перегревании организма в результате воздействия высокой температуры окружающей среды, особенно в сочетании с высокой влажностью, а солнечный удар — это вид теплового удара, который происходит при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову и шею.

Симптомы теплового удара:

высокая температура тела (обычно выше 40°C);

сухая и горячая кожа без пота;

головная боль;

слабость;

головокружение;

тошнота и рвота;

учащенное сердцебиение;

спутанность сознания;

раздражительность;

возможные судороги;

потеря сознания или кома в тяжелых случаях.

Симптомы солнечного удара:

все симптомы теплового удара;

покраснение кожи;

чувство жжения в области головы и шеи или же того места, куда приходилось самое большое количество солнечной энергии.

Первая помощь при тепловом ударе

Перенести пострадавшего в прохладное место, в тень или в хорошо проветриваемое помещение с кондиционером, чтобы оказать первую помощь и убрать причину данного состояния. Снять лишнюю одежду: это позволяет организму не накапливать тепло и снизить последствия теплового удара. Важно также охладить человека физическими способами, но при этом не стоит обтирать пострадавшего холодной водой. Лучше проводить обтирания теплой водой, чтобы не причинять дискомфорт человеку в ослабленном состоянии.

Всегда давайте пить жидкость. Если человек в сознании, его нужно медленно поить холодной водой. Очень важно, чтобы у человека была в доступе вода, так как длительный тепловой удар приводит к обезвоживанию.

Проверьте у человека пульс и давление, дыхание и общее состояние. При ухудшении нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Чего категорически нельзя делать:

использовать слишком холодную воду или ледяные ванны, так как это может вызвать холодовой шок;

давать пострадавшему кофе, алкоголь или очень холодные напитки;

оставлять пострадавшего без присмотра.

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