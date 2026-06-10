Легко перепутать, но это опасно: чем солнечный удар отличается от теплового
В столицу вернулась летняя жара, а значит, жителям города стоит быть особенно осторожными, находясь на улице: можно получить тепловой или солнечный удар. Чем отличаются эти два состояния и как помочь себе или человеку, которому стало плохо, рассказала «Вечерней Москве» врач — терапевт-кардиолог сети «Клиника Фомина» Альбина Рахматуллина.
Тепловой и солнечный удар
Тепловой удар возникает при перегревании организма в результате воздействия высокой температуры окружающей среды, особенно в сочетании с высокой влажностью, а солнечный удар — это вид теплового удара, который происходит при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову и шею.
Симптомы теплового удара:
- высокая температура тела (обычно выше 40°C);
- сухая и горячая кожа без пота;
- головная боль;
- слабость;
- головокружение;
- тошнота и рвота;
- учащенное сердцебиение;
- спутанность сознания;
- раздражительность;
- возможные судороги;
- потеря сознания или кома в тяжелых случаях.
Симптомы солнечного удара:
- все симптомы теплового удара;
- покраснение кожи;
- чувство жжения в области головы и шеи или же того места, куда приходилось самое большое количество солнечной энергии.
Первая помощь при тепловом ударе
Перенести пострадавшего в прохладное место, в тень или в хорошо проветриваемое помещение с кондиционером, чтобы оказать первую помощь и убрать причину данного состояния. Снять лишнюю одежду: это позволяет организму не накапливать тепло и снизить последствия теплового удара. Важно также охладить человека физическими способами, но при этом не стоит обтирать пострадавшего холодной водой. Лучше проводить обтирания теплой водой, чтобы не причинять дискомфорт человеку в ослабленном состоянии.
Всегда давайте пить жидкость. Если человек в сознании, его нужно медленно поить холодной водой. Очень важно, чтобы у человека была в доступе вода, так как длительный тепловой удар приводит к обезвоживанию.
Проверьте у человека пульс и давление, дыхание и общее состояние. При ухудшении нужно немедленно вызвать скорую помощь.
Чего категорически нельзя делать:
- использовать слишком холодную воду или ледяные ванны, так как это может вызвать холодовой шок;
- давать пострадавшему кофе, алкоголь или очень холодные напитки;
- оставлять пострадавшего без присмотра.
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