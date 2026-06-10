Названы пять тяжелых заболеваний, которые вызывают зубной налет

Зубной налет – это не просто косметический дефект или причина кариеса, а высокоорганизованная бактериальная экосистема, способная провоцировать тяжелые системные заболевания.

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Об этом заявил Денис Моисеев, к.м.н., заведующий лабораторией симуляционных технологий в стоматологии, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, врач-стоматолог-хирург и пародонтолог. По словам эксперта, продукты жизнедеятельности микробной биопленки, попадая в системный кровоток, напрямую влияют на развитие сердечно-сосудистых, эндокринных и аутоиммунных патологий.

Специалист отметил, что микробная биопленка формируется на зубах уже через несколько часов после чистки. Попадание продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток запускает патологические процессы далеко за пределами полости рта. Врач выделил пять ключевых системных заболеваний, развитие которых напрямую связано с хроническим воспалением, индуцированным зубным налетом.

Сердечно-сосудистые патологии (инфаркт и инсульт). Пародонтопатогенные бактерии (в частности, Porphyromonas gingivalis) способны проникать в сосудистое русло, вызывая повреждение эндотелия и ускоряя рост атеросклеротических бляшек. Нелеченый пародонтит повышает риск инфаркта миокарда в 2–3 раза, что сопоставимо с такими традиционными факторами риска, как гиперлипидемия. Сахарный диабет 2 типа. Между заболеваниями работает двусторонняя связь: диабет утяжеляет течение пародонтита, но и обратный механизм не менее критичен – воспаление десен повышает инсулинорезистентность. При этом санация полости рта у пациентов с преддиабетом нередко приводит к значимому снижению уровня гликированного гемоглобина. Бактериальная пневмония. Особенно высок риск для пожилых людей. Зубной налет служит постоянным резервуаром респираторных патогенов. Аспирация слюны, содержащей эти бактерии, является ведущим механизмом развития аспирационной пневмонии у лежачих больных и людей старше 65 лет. Осложнения беременности. Простагландины и факторы некроза опухоли, которые вырабатываются в очаге хронической инфекции полости рта (например, при пародонтите), могут стимулировать сократительную активность матки. Данные мета-анализов показывают, что лечение пародонтита у беременных женщин снижает риск преждевременных родов на 30–40%. Ревматоидный артрит. Существует доказанная перекрестная аутоиммунная реакция. Белки, которые продуцируются при воспалении десен, становятся мишенью для антител у генетически предрасположенных людей. При этом у курильщиков, страдающих пародонтитом, риски развития заболевания возрастают кратно.

Таким образом, регулярная гигиена полости рта – это не только сохранение зубов, но и базовая профилактика инфарктов, инсультов и тяжелых системных воспалений. Денис Моисеев призвал не ждать появления боли и напомнил, что визит к стоматологу для профессиональной гигиены раз в полгода является наиболее экономически эффективным и научно обоснованным вложением в собственное долголетие.