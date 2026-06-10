Названы пять тяжелых заболеваний, которые вызывают зубной налет

Стоматолог назвал пять тяжелых заболеваний, которые вызывают зубной налет
Зубной налет – это не просто косметический дефект или причина кариеса, а высокоорганизованная бактериальная экосистема, способная провоцировать тяжелые системные заболевания.
Об этом заявил Денис Моисеев, к.м.н., заведующий лабораторией симуляционных технологий в стоматологии, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, врач-стоматолог-хирург и пародонтолог. По словам эксперта, продукты жизнедеятельности микробной биопленки, попадая в системный кровоток, напрямую влияют на развитие сердечно-сосудистых, эндокринных и аутоиммунных патологий.
Специалист отметил, что микробная биопленка формируется на зубах уже через несколько часов после чистки. Попадание продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток запускает патологические процессы далеко за пределами полости рта. Врач выделил пять ключевых системных заболеваний, развитие которых напрямую связано с хроническим воспалением, индуцированным зубным налетом.
- Сердечно-сосудистые патологии (инфаркт и инсульт). Пародонтопатогенные бактерии (в частности, Porphyromonas gingivalis) способны проникать в сосудистое русло, вызывая повреждение эндотелия и ускоряя рост атеросклеротических бляшек. Нелеченый пародонтит повышает риск инфаркта миокарда в 2–3 раза, что сопоставимо с такими традиционными факторами риска, как гиперлипидемия.
- Сахарный диабет 2 типа. Между заболеваниями работает двусторонняя связь: диабет утяжеляет течение пародонтита, но и обратный механизм не менее критичен – воспаление десен повышает инсулинорезистентность. При этом санация полости рта у пациентов с преддиабетом нередко приводит к значимому снижению уровня гликированного гемоглобина.
- Бактериальная пневмония. Особенно высок риск для пожилых людей. Зубной налет служит постоянным резервуаром респираторных патогенов. Аспирация слюны, содержащей эти бактерии, является ведущим механизмом развития аспирационной пневмонии у лежачих больных и людей старше 65 лет.
- Осложнения беременности. Простагландины и факторы некроза опухоли, которые вырабатываются в очаге хронической инфекции полости рта (например, при пародонтите), могут стимулировать сократительную активность матки. Данные мета-анализов показывают, что лечение пародонтита у беременных женщин снижает риск преждевременных родов на 30–40%.
- Ревматоидный артрит. Существует доказанная перекрестная аутоиммунная реакция. Белки, которые продуцируются при воспалении десен, становятся мишенью для антител у генетически предрасположенных людей. При этом у курильщиков, страдающих пародонтитом, риски развития заболевания возрастают кратно.
Таким образом, регулярная гигиена полости рта – это не только сохранение зубов, но и базовая профилактика инфарктов, инсультов и тяжелых системных воспалений. Денис Моисеев призвал не ждать появления боли и напомнил, что визит к стоматологу для профессиональной гигиены раз в полгода является наиболее экономически эффективным и научно обоснованным вложением в собственное долголетие.