Житель Югры не пошел к врачу и оказался на грани смерти

Две недели житель Нижневартовска самостоятельно пытался сбить температуру, вылечить кашель, и это сыграло с ним злую шутку: пневмония прогрессировала и дала серьезные осложнения. В окружную клиническую больницу мужчину доставили уже в тяжелом состоянии и подключили к аппарату ИВЛ.

Компьютерная томография грудной клетки показала полисегментарную двустороннюю пневмонию, а лабораторные исследования подтвердили пневмококковую инфекцию, пишет портал ugra-news.ru. Отсутствие у мужчины прививки от этой инфекции и позднее обращение за медицинской помощью привели к острой почечной и печеночной недостаточности. Прогноз осложняли и хронические заболевания сердца.

Учитывая это, в борьбу за жизнь пациента вступила мультидисциплинарная бригада - пульмонологи, кардиологи и реаниматологи. Чтобы стабилизировать его состояние, врачам понадобилось почти две недели. Сейчас мужчина уже находится дома и продолжает наблюдение у участкового терапевта.

Этот поучительный случай из практики нижневартовских врачей еще раз подтверждает простую истину: не стоит заниматься самолечением и думать, что высокая температура, слабость, кашель, боль в груди сами пройдут. При первых симптомах заболевания нужно сразу обращаться за помощью к врачу, ведь упущенное время может стоит даже жизни.