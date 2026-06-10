Как поможет жителям Карелии новый центр здоровья

С этого года в Медвежьегорской центральной райбольнице Карелии начал работать центр здоровья. Его задача - выявлять факторы риска от курения, избыточного веса, низкой физической активности, неправильного питания.

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Создан центр в рамках федерального проекта "Здоровье для каждого" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Обратиться сюда можно как самостоятельно, если что-то беспокоит, так и по направлению врача, и пройти диспансеризацию. В центре организовали акцию "Ночь диспансеризации", что очень удобно для тех, кто работает. Ее решили проводить постоянно. А на обычные диспансеризации пожилых жителей поселка Сосновка, например, доставили в больницу на микроавтобусе, чтобы они смогли сдать анализы и побывать у разных специалистов.

"Обследование в центре позволяет своевременно выявить распространенные хронические заболевания. Речь идет о болезнях сердца и сосудов, раке, диабете, болезнях легких, - говорит главврач больницы Галина Алупова. - Специалисты составляют "Карту здорового образа жизни" с индивидуальными советами".

Если появляется потребность, медики дообследуют пациента по факторам риска развития хронических заболеваний, делают углубленное консультирование, составляют индивидуальную программу по здоровому питанию и ведению здорового образа жизни.

А еще приглашают пациента на диспансерное наблюдение с контролем факторов риска. Для этого в больнице есть современное реабилитационное оборудование. Пациенты, следуя рекомендациям, могут скорректировать образ жизни и избавиться от вредных привычек.